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Фото: 130 британских солдат прибыли в Эстонию

BNS
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В Эстонию в пятницу прибыло первое подразделение вооруженных сил Великобритании, входящее в состав размещаемого в этой стране международного батальона НАТО.

На авиабазе Эмари под Таллинном передовой отряд в составе 130 человек встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Как ожидается, до середины апреля должны прибыть все остальные члены батальонной боевой группы, а также танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и другая боевая техника.

Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО.

Как заявил побывавший во вторник в Эстонии командующий вооруженными силами США в Европе генерал Куртис Скапаротти, размещаемые в Эстонии подразделения части НАТО "являются ответом на агрессию России в Крыму, в Украине".

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, в понедельник ожидается прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек.

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