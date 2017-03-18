Фото: 130 британских солдат прибыли в Эстонию

На авиабазе Эмари под Таллинном передовой отряд в составе 130 человек встречал министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

Как ожидается, до середины апреля должны прибыть все остальные члены батальонной боевой группы, а также танки, боевые машины пехоты, самоходные артиллерийские установки и другая боевая техника.

Войска прибывают в Эстонию на основании решений Варшавского саммита НАТО.

Как заявил побывавший во вторник в Эстонии командующий вооруженными силами США в Европе генерал Куртис Скапаротти, размещаемые в Эстонии подразделения части НАТО "являются ответом на агрессию России в Крыму, в Украине".

Как сообщила пресс-служба Сил обороны Эстонии, в понедельник ожидается прибытие первой группы военнослужащих из Франции в составе 50 человек.