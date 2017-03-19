Видео: игрок клуба НХЛ шайбой разбил лицо болельщику
19. март 2017 16:54
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» Франсуа Бошемен попал шайбой в отверстие для камеры на заградительном стекле и разбил лицо болельщику в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингс».
Встреча прошла в ночь на воскресенье, 19 марта, и завершилась поражением «Колорадо» со счетом 1:5. В первом периоде Бошемен попытался выбросить шайбу по борту, но попал в отверстие для камеры. Болельщик, который пострадал от удара шайбой, сумел остановить кровь полотенцем, пишет Rus.Tvnet.