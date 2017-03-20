В Харьюмаа нашли крупную партию взрывных устройств

В деревне Йыэсуу волости Йыэляхтме найден 131 снаряд 45-мм калибра, сообщил BNS Спасательный департамент.

В воскресенье саперы Спасательного департамента также выезжали в волость Камбья Тартуского уезда, где они обезвредили найденную в деревне Вирулазе ручную гранату Ф-1, и в волость Выру Выруского уезда, где обезвредили найденный в деревне Юба 45-мм снаряд.