27-летний ирландский футболист найден мертвым спустя сутки после матча
20. март 2017 10:39
Ирландский футболист «Дерри Сити» Райан Макбрайд умер в возрасте 27 лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Sky Sports.
Тело спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено в его доме 19 марта. Причины смерти не уточняются.
За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против «Дрохеды» (4:0) и был на поле все 90 минут.
Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.
Макбрайд провел в «Дерри Сити» всю профессиональную карьеру (2011-2017). За это время он принял участие в 131 матче и забил 9 мячей.
После четырех туров национального чемпионата «Дерри Сити» идет на втором месте в таблице, имея в активе четыре победы.