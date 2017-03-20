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27-летний ирландский футболист найден мертвым спустя сутки после матча

Rus.Postimees.ee
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Райан Макбрайд (в центре). | ФОТО: TURKPIX/TURKPIX

Ирландский футболист «Дерри Сити» Райан Макбрайд умер в возрасте 27 лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Sky Sports.

Тело спортсмена, выступавшего на позиции защитника, было найдено в его доме 19 марта. Причины смерти не уточняются.

За день до этого Макбрайд играл в матче чемпионата Ирландии против «Дрохеды» (4:0) и был на поле все 90 минут.

Клуб и футбольная ассоциация Ирландии выразили соболезнования его семье.

Макбрайд провел в «Дерри Сити» всю профессиональную карьеру (2011-2017). За это время он принял участие в 131 матче и забил 9 мячей.

После четырех туров национального чемпионата «Дерри Сити» идет на втором месте в таблице, имея в активе четыре победы.

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