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Не взяли в компанию? Бей стаканом по голове

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Sille Annuk

В субботу полиция получила сообщение об инциденте, в ходе которого один посетитель бара ударил другого стаканом по голове.

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, 18 марта полиция получила сообщение о том, что в баре, расположенном на улице Садама, произошел конфликт между несколькими посетителями. «В баре отдыхала компания, к которой подошел незнакомый мужчина и хотел присоединиться. Компания попросила мужчину уйти, из-за чего возник конфликт, и незнакомец ударил 23-летнего молодого человека стаканом по голове», - сообщила Аава.

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