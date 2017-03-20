Не взяли в компанию? Бей стаканом по голове

Как сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава, 18 марта полиция получила сообщение о том, что в баре, расположенном на улице Садама, произошел конфликт между несколькими посетителями. «В баре отдыхала компания, к которой подошел незнакомый мужчина и хотел присоединиться. Компания попросила мужчину уйти, из-за чего возник конфликт, и незнакомец ударил 23-летнего молодого человека стаканом по голове», - сообщила Аава.