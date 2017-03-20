Уволенный председатель совета Таллиннского горхолла продолжит работу на посту худрука

Он добавил, что утверждение, будто он сам с собой заключил договор о работе худруком Горхолла, не соответствует действительности.

В интервью BNS Пай сказал, что трудовой договор с ним заключил член правления предприятия Tallinna Linnahalli AS Тыну Преэм. В ответ на вопрос BNS, означает ли уход с поста председателя совета ликвидацию конфликта интересов, Пай ответил, что по оценке юристов, конфликта интересов и не было.

Таллиннская горуправа на чрезвычайном заседании в понедельник решила освободить Меэлиса Пая от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS, поскольку он сам с собой заключил трудовой договор.

По словам исполняющего обязанности мэра Таави Ааса, Пай освобожден от должности в связи с заключенным с самим собой трудовым договором о занятии должности художественного руководителя. При этом условия договора не были согласованы с представителем владельца. «Горуправа не нашла в этой ситуации иного варианта кроме отзыва Пая. Поскольку реконструкция Горхолла с каждым днем становится все более определенной, горуправа сочла нужным назначить двух новых членов совета Горхолла», - добавил Аас.

В понедельник горуправа назначила новыми членами совета Tallinna Linnahalli AS вице-мэра Михаила Кылварта и заведующую таллиннским департаментом городского планирования Ану Халлик-Юргенстейн.