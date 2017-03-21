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Партия Реформ представит в качестве кандидата на пост вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса

BNS
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Таави Рыйвас. | ФОТО: ERIK PROZES/PM/SCANPIX BALTICS

Партия Реформ в четверг представит в качестве кандидата на пост вице-спикера Рийгикогу Таави Рыйваса.

«Так как Таави Рыйвас в свое время был премьер-министром, то и политик он опытный. Парламентская фракция Партии Реформ поддерживает его кандидатуру в качестве кандидата на пост вице-спикера Рийгикогу», - сказал председатель парламентской фракции Партии Реформ Ханно Певкур.

«Эстония – парламентарная республика, и роль парламента в ней соответственная. Думаю, важно работать над тем, чтобы роль парламента увеличилась как в обеспечении законодательства, так и в представительских функциях нашей страны», - подчеркнул Таави Рыйвас.

Рыйваса избрали вице-спикером Рийгикогу в декабре прошлого года. Поскольку бывший вице-спикер Юри Ратас стал премьер-министром, в Рийгикогу избрали новых вице-спикеров.

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