Смотрите, что можно найти в «киндер-сюрпризе»: женщина поделилась фотографией необычной находки

Жительница Латвии разместила на своей странице Facebook фотографию игрушки, которую она обнаружила в шоколадном лакомстве, сообщает Rus.Tvnet. Многие посчитали, что игрушка сильно похожа на экс-президента США Барака Обаму.

Конечно, это не 49-ый экс-глава государства, а герой мультипликационного сериала.

Однако, согласитесь, как похож!