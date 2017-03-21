Смотрите, что можно найти в «киндер-сюрпризе»: женщина поделилась фотографией необычной находки
21. март 2017 13:19
В шоколадные яйца «киндер-сюрприз» помещают самые разные игрушки. Фотография одной из них позабавила пользователей Facebook.
Жительница Латвии разместила на своей странице Facebook фотографию игрушки, которую она обнаружила в шоколадном лакомстве, сообщает Rus.Tvnet. Многие посчитали, что игрушка сильно похожа на экс-президента США Барака Обаму.
Конечно, это не 49-ый экс-глава государства, а герой мультипликационного сериала.
Однако, согласитесь, как похож!
Фото: Facebook/Tvnet