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Смотрите, что можно найти в «киндер-сюрпризе»: женщина поделилась фотографией необычной находки

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MARTIN OESER/AFP

В шоколадные яйца «киндер-сюрприз» помещают самые разные игрушки. Фотография одной из них позабавила пользователей Facebook.

Жительница Латвии разместила на своей странице Facebook фотографию игрушки, которую она обнаружила в шоколадном лакомстве, сообщает Rus.Tvnet. Многие посчитали, что игрушка сильно похожа на экс-президента США Барака Обаму.

Конечно, это не 49-ый экс-глава государства, а герой мультипликационного сериала.

Однако, согласитесь, как похож!

Фото: Facebook/Tvnet

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