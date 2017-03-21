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Грузооборот портов Эстонии вырос более чем на десять процентов

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Rus.Postimees.ee
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Порт Палдиски | ФОТО: Raigo Pajula

В феврале этого года порты Эстонии перевалили в общей сложности 2,83 млн тонн грузов, что на 11,5% больше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

По сравнению с январем в феврале грузооборот вырос на 1,5%, следует из свежих данных Департамента статистики, пишет rus.err.ee.

В феврале было погружено на суда в общей сложности 1,97 млн тонн и разгружено 0,86 млн тонн грузов.

За два месяца этого года грузооборот портов составил 5,63 млн тонн.

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