Грузооборот портов Эстонии вырос более чем на десять процентов

По сравнению с январем в феврале грузооборот вырос на 1,5%, следует из свежих данных Департамента статистики, пишет rus.err.ee.

В феврале было погружено на суда в общей сложности 1,97 млн тонн и разгружено 0,86 млн тонн грузов.

За два месяца этого года грузооборот портов составил 5,63 млн тонн.