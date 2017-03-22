Более сотни эстонских водителей получили штрафы

Полиция проверила по всей Эстонии использование ремней безопасности и детских кресел, а также постороннюю деятельность водителей за рулем. В ходе рейда были пойманы 132 человека, которые ехали без ремней безопасности, 15 из них сидели на задних сидениях. Ни в одном остановленном транспортном средстве не было правильно установленного детского сидения, пишет Postimees.

Также было выявлено свыше 450 других нарушений, львиную долю которых составляли посторонние занятия за рулем, например, разговоры по телефону или отправка сообщений.

В течение недели подобные мероприятия были организованы по всей Европе. Если обычно проверяют только использование ремней безопасности, в этом году обращали внимание и на посторонние занятия за рулем.

Капитан полиции Сирле Лойго, комментируя результаты рейда, сказала, что ничем порадовать, к сожалению, не может. Тех, кто не использует ремни безопасности, очень много. Также, по ее словам, большая проблема — использование мобильного телефона шофером.

«На самом деле ничего не изменится, если не поговорить по телефону полчаса. Если же это важный звонок, то можно остановится на обочине и поговорить», - считает Лойго.

Статистики о том, как много аварий происходит по причине использования телефона за рулем, нет. Зачастую полиции сложно установить, чем водитель занимался во время ДТП. «Но могу с уверенностью сказать, что мы пришли к тому, что на дорогах Европы смартфон убивает больше людей, чем алкоголь», - говорит Лойго.

Тех, кто был не пристегнут в машине или говорил по телефону за рулем, полиция не щадила. «Больше мы не делаем предупреждений, пойманные водители будут наказаны», - говорит Лойго, добавляя, что в этой области время предупреждений и нравоучений уже прошло.

Следующий подобный масштабный рейд пройдет этой осенью.

Но уже в апреле пройдет акция «День без мобильного телефона», во время которого полиция также обратит внимание, какую опасность в себе таят посторонние действия за рулем.

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