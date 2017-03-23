Кендер требует от государства компенсацию в несколько десятков тысяч евро

Кендер отметил, что потратил на защиту 55 694,9 евро, в том числе около 20 000 евро на адвокатов, а прочие расходы превышают 35 000 евро и связаны с получением юридических оценок от зарубежных экспертов.

Кендер также выступил в отношении государства с требованием компенсации нематериального ущерба, размер которой должен определить суд.

Процесс над Кендером достиг стадии прений, где прокуратура требует признать его виновным и приговорить к уплате штрафа, а защита требует оправдать.

Процесс над Кендером начался 2 мая прошлого года, когда подсудимый не признал себя виновным. В то же время, прокурор заявил, что вина Кендера доказана. Суд также назначил Кендеру судебно-психиатрическую экспертизу, которая установила, что Кендер является вменяемым и способен участвовать в процессе.

Пыхьяская окружная прокуратура предъявила писателю Кауру Кендеру обвинение в изготовлении детской порнографии. Согласно обвинению, Кендер написал повесть под заголовком Untitled 12, содержащую детальное описание секса между взрослым мужчиной и маленькими детьми. Он опубликовал текст на сайте nihilist.fm.