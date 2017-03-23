В Лондоне эвакуировали посетителей небоскреба Мэри-Экс

По его информации, у здания находятся четыре пожарные машины.

Отмечается, что пожарная служба была вызвана в связи с появлением дыма из подвала небоскреба.

На данный момент специалисты пожарной службы пытаются установить причину задымления.

Ранее вход в здание был заблокирован менее чем на стуки в связи с терактом на Вестминстерском мосту.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен.