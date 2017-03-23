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В Лондоне эвакуировали посетителей небоскреба Мэри-Экс

«Интерфакс»
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Небоскреб Мэри-Экс в Лондоне. | ФОТО: Chris Radburn/PA Wire/PA Images

Легендарный лондонский небоскреб Мэри-Экс, известный как «огурец», эвакуировали из-за дыма в подвальной части здания, сообщает в четверг «Интерфакс» со ссылкой на британский таблоид «Сан».

По его информации, у здания находятся четыре пожарные машины.

Отмечается, что пожарная служба была вызвана в связи с появлением дыма из подвала небоскреба.

На данный момент специалисты пожарной службы пытаются установить причину задымления.

Ранее вход в здание был заблокирован менее чем на стуки в связи с терактом на Вестминстерском мосту.

Накануне в британской столице произошло два нападения, которые британская полиция квалифицировала как теракты. Сначала водитель автомобиля совершил наезд на пешеходов на Вестминстерском мосту, а затем возле здания парламента вооруженный ножом человек напал на полицейского. В результате нападавший был застрелен.

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