Эстонские военные в Тапа переселятся в палатки, чтобы освободить казармы для коллег по НАТО

Прием международного военного контингента внесет коррективы в жизнь примерно 600 солдат-срочников Тапаского батальона, которым придется перебраться в палаточный лагерь на полигоне Лясна, пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

В одной палатке, оборудованной полевыми кроватями и доступом к электричеству, будут размещены по 20 бойцов.

"В данный момент мы вступили в активную фазу т.н. учений на местности. Пока мы будем тренироваться в лесах, наши иностранные коллеги разместятся в казармах, где проживают солдаты срочной службы. Временный лагерь рассчитан на 600 бойцов; в палатках поставят кровати, будут кухня и гигиенические удобства. Условия более хорошие, чем в обычном лагере", - сказал глава штаба 1-й пехотной бригады Мати Тикерпуу.