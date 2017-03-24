Игравший в «Зените» десять лет Ломбертс покинет команду

«Ломбертс и "Зенит" пришли к взаимопониманию по трансферу. Он прошел медобследование в бельгийском клубе "Остенде" и сегодня подпишет с ними контракт. Это клуб с большими амбициями, который скоро будет топ-клубом. Контракт будет действовать со следующего сезона до июня 2020», — рассказал представитель футболиста.

Действующее соглашение 32-летнего Ломбертса с «Зенитом» было рассчитано до лета 2018 года.

Защитник перешел в клуб из Санкт-Петербурга летом 2007 года. Вместе с сине-бело-голубыми он четыре раза становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четырежды — Суперкубок. В 2008 году Ломбертс в составе петербургского клуба стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

На счету футболиста 39 матчей и три забитых мяча в форме национальной сборной Бельгии.