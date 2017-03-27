Какую квартиру можно купить за 250 000 евро в Хельсинки, Таллинне и Стокгольме?

В Таллинне в Нымме за эту цену можно приобрести квартиру в рядном доме площадью в 230 кв. м, а в Каламая - квартиру с ремонтом площадью 130 кв. м.

В Хельсинки в Каллио за эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру, нуждающуюся в ремонте, а в Стокгольме в районе Сёдермальм - жилье всего в 24 кв. м. В Лондонском же районе Хакни купить за эти деньги квартиру вообще невозможно.

Лондон - одна из самых дорогих европейских столиц, Стокгольм находится на третьем месте, а цены в Хельсинки находятся на среднем уровне.

В Берлине за 250 000 евро можно купить двухкомнатную квартиру, например, в районе Кройцберг.