Порошенко: Россия подрывает Украину изнутри, потому «голыми руками страну не возьмешь»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал на торжествах по случаю 3-й годовщины со дня создания Национальной гвардии Украины в Киевской области.

«Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь. Поэтому она прилагает немалые усилия, чтобы рассорить украинцев, подорвать нас изнутри. Получится это у нее или нет, зависит не только от руководства государства и не только от политиков, но и в значительной степени от вас, от вашей выдержки, вашего патриотизма, уважаемые бойцы, герои Национальной гвардии», - заявил он.

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