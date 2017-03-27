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Назван самый дешевый город Европы для поездки на выходные

Rus.Postimees.ee
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Отпуск. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Erik Reis/PhanterMedia/Scanpix

Британская компания Post Office Travel Money выбрал среди популярных у туристов городов Европы самый дешевый для поездки на выходные.

При составлении рейтинга рассматривались расходы на проживание в течение двух ночей, транспорт между аэропортом и центром города, ужин на двоих и входные билеты на главные достопримечательности, передает The Daily Mail.

Первое место занял кипрский Пафос. Сити-брейк там обойдется паре путешественников в €160. Второе место занял литовский Вильнюс (€162), латвийская Рига (€173, в этом городе самое дешевое в Европе размещение - €62) и польская Варшава (€178), пишет "Моя Планета".

Также в десятку вошли Будапешт (Венгрия), Краков (Польша), Лиссабон (Португалия), Прага (Чехия), Афины (Греция) и Пальма-де-Мальорка (Испания).

Дороже всего поездка на выходные в Европе обойдется в Стокгольм (€528) и Рейкьявик (€638).

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