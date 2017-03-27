Назван самый дешевый город Европы для поездки на выходные

При составлении рейтинга рассматривались расходы на проживание в течение двух ночей, транспорт между аэропортом и центром города, ужин на двоих и входные билеты на главные достопримечательности, передает The Daily Mail.

Первое место занял кипрский Пафос. Сити-брейк там обойдется паре путешественников в €160. Второе место занял литовский Вильнюс (€162), латвийская Рига (€173, в этом городе самое дешевое в Европе размещение - €62) и польская Варшава (€178), пишет "Моя Планета".

Также в десятку вошли Будапешт (Венгрия), Краков (Польша), Лиссабон (Португалия), Прага (Чехия), Афины (Греция) и Пальма-де-Мальорка (Испания).

Дороже всего поездка на выходные в Европе обойдется в Стокгольм (€528) и Рейкьявик (€638).