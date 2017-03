Это надо видеть: полет через южное полярное сияние сняли на видео

Идея полета к полярному сиянию пришла в голову директору музея Отаго Иэну Гриффину. Астроном загорелся идеей такого путешествия, когда сам увидел южные огни, пролетев на наблюдательном самолете НАСА, пишет Gismeteo.

134 места на чартерном «Боинге-767» были распроданы за 5 дней, один человек даже приехал из Испании. Гриффин говорит, что мог бы заполнить самолет несколько раз, хотя продавались только места у окон и ближайшие к ним, а середина самолета оставалась пустой.

«Это было великолепно! — поделился Гриффин. — Мы были прямо под ними. Полярные сияния двигаются и выглядят так, будто вы смотрите в зеленую полосатую реку».

Пассажир Ник Вонг рассказал, что узнал о полете в прошлом году через соцсети и решил принять участие. «Я не думал, что мы на самом деле увидим такое зрелище невооруженным глазом, — говорит он. — Было круто стать частью приключения с единомышленниками, которые были так же восхищены, как и я».

Северное сияние более известно, чем южное, так как Северный полярный регион более обжит. Однако и там, и там огни зажигаются благодаря солнечному ветру, который взаимодействует с магнитным полем Земли. Пассажиры рейса Гриффина любовались на южное сияние пять часов подряд. Для полета астроном выбрал день, близкий к равноденствию, а лунная фаза предполагала максимальную темноту.

Одно место в самолете стоило 2 тысячи новозеландских долларов (1400 американских долларов), а в бизнес-классе — в два раза дороже.

Woah! Nice trip through the southern auroral zone tonight on #flighttothelights Naked eye auroras were spectacular photographically! pic.twitter.com/QSaz0JHeeK

Huge congrats to @iangriffin & crew for making #flighttothelights a reality. @FlyAirNZ is this the most impressive wing shot ever? #Nextyear pic.twitter.com/ZZQdrBn0t8