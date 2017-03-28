Женское крыло IRL выдвигает в мэры Таллинна Викторию Ладынскую

По оценке организации, в которую входят свыше 400 женщин-членов IRL, в партии хватает достойных представительниц слабого пола, которые могли бы занимать ключевые посты, пишет Rus.Err.

Так, например, новым председателем IRL могла бы стать нынешний министр социальной защиты Кайа Ива, кандидатом в мэры Тарту - бывшая старейшина Пыльвамаа, нынешний ректор Высшей школы здравоохранения Улла Преэден, а кандидатом в мэры Таллинна - парламентарий Виктория Ладынская.

Окончательное решение о том, кто станет кандидатом в мэры Таллинна от IRL, будет принято к началу лета.