Департамент полиции и погранохраны в будущем году нуждается в обновлении техсредств почти на 13 млн евро

В будущем году дополнительных средств ДПП в сфере охраны правопорядка и делопроизводства требуется почти на 2,184 млн евро, которые пойдут на покрытие брешей в расходах на организацию питания в арестных домах и центрах задержания, на повышение эффективности дорожного делопроизводства, на обеспечение переводческих услуг по уголовному производству, а также на обновление средств дорожного надзора, развитие службы кинологов, установку камер наблюдения в арестантском корпусе Идаской префектуры и на покупку камер наблюдения и серверов.

Только на требующие срочного обновления нужно дополнительное более 2,8 млн евро. На эти деньги можно было бы обновить форменную одежду полицейских, оружие, средства спасения, а также закупить бронежилеты и специально укрепленные автобусы.

На водные и воздушные транспортные средства в будущем году требуется дополнительно 1,67 млн евро — они нужны на ремонт и техуход вертолетов и водного транспорта и на обновление комплектующих к ним, а также на новые самолеты мониторинга и на повышение эффективности работы патрульных судов по выявлению водных загрязнений.

Как подтвердил Вахер, на повышение действенности следственной работы в киберпространстве в будущем году требуется дополнительно 752 000 евро, а на мониторинг границы — чуть более миллиона евро. В части мониторинга границы требуется усилить оперативность работы, провести техуход системы наблюдения и провести благоустройство на эстонско-латвийской границе.