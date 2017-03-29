Руководитель больницы ночевал в пятизвездочных гостиницах

В конце августа – в начале сентября 2014 года Вахула побывал в Барселоне на четырехдневном конгрессе Европейского общества кардиологов, через год в конце лета, он же ездил на конгресс кардиологов в Лондон.

В Барселоне он провел четыре ночи в пятизвездочной гостинице Grand Hotel Central, а в Лондоне в гостинице такой же звездности Rosewood. Если в этом году забронировать себе ту же гостиницу в столице Англии на те же дни, то самый дешевый номер по состоянию на вчера обошелся бы в 588 евро за ночь, то есть 2352 евро за четыре ночи. Ночевка в барселонской гостинице стоит 355 евро, то есть 1420 евро за четыре ночи.

Rosewood находится в самом центре Лондона, эта гостиница, как и та, что в Барселоне, оправдывают свои имена, располагаясь на расстоянии вытянутой руки от главных площадей городов.

Шик и хорошее обслуживание

Несмотря на то, что гостиницы очень дорогие, больница компенсировала Вахула проживание в Лондоне в размере 200 евро за одну ночь, а в Барселоне – 150 евро за ночь. Я спросил у Вахула, почему он выбрал именно эти гостиницы?

«При покрытии расходов на гостиницу, мы исходим не только из их звездности, но и из финансовых обязательств, покрытие которых из бюджета больницы обосновано, учитывая особенности командировки и пункт назначения», - сообщил он в письменном ответе.

«Каждый год в конгрессах европейских кардиологов принимаю участие 27 000-31 000 человек, поэтому обычно в городах, где проходит мероприятие, происходит то же, что в Пярну во время Weekend Festival – цены на проживание могут вырасти в несколько раз».

Именно поэтому, руководство больницы, по сообщению Вахула, пришло к выводу, что в такой ситуации больница оплатит расходы на гостиницу в Барселоне в размере 150 евро, а в Лондоне – 200 евро за ночь.

«Так что я и сам вложился, заплатив превышающие выделенную на гостиницу сумму сам, - добавил он. – Кроме того, находясь в указанных командировках, я взял на себя и все остальные, связанные с ними, расходы, кроме гостиницы и билетов на самолет. Технически это было так, что я оплатил все расходы личной кредитной картой, а после командировки мне компенсировали со стороны больницы расходы в оговоренных пределах».

Однако из ответа, полученного на запрос Postimees, выясняется, что в обоих случаях Вахула заплатили и суточные, которые составляют 32 евро в день.

Пятизвездочные отели в Барселоне и в Лондоне по своему шику все же здорово отличаются от знакомых многим жителям Эстонии пятизвездочных гостиниц в Египте или в Турции, поскольку тут уже речь идет о состоятельных бизнес-клиентах. В Эстонии есть всего шесть гостиниц такого уровня, пять из них находятся в Таллинне. Одной из особенностей является небольшое количество номеров.