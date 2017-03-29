Руководитель больницы ночевал в пятизвездочных гостиницах

Раскритиковавший деятельность руководства Пярнуской больницы отчет рабочей группы, в числе прочего, посоветовал просмотреть зарубежные поездки руководителей медицинского учреждения. Postimees сделал запрос в больницу и выяснил, что член правления Вейко Вахула ночевал во время командировок за рубеж и в пятизвездочных гостиницах.
В конце августа – в начале сентября 2014 года Вахула побывал в Барселоне на четырехдневном конгрессе Европейского общества кардиологов, через год в конце лета, он же ездил на конгресс кардиологов в Лондон.
В Барселоне он провел четыре ночи в пятизвездочной гостинице Grand Hotel Central, а в Лондоне в гостинице такой же звездности Rosewood. Если в этом году забронировать себе ту же гостиницу в столице Англии на те же дни, то самый дешевый номер по состоянию на вчера обошелся бы в 588 евро за ночь, то есть 2352 евро за четыре ночи. Ночевка в барселонской гостинице стоит 355 евро, то есть 1420 евро за четыре ночи.
Rosewood находится в самом центре Лондона, эта гостиница, как и та, что в Барселоне, оправдывают свои имена, располагаясь на расстоянии вытянутой руки от главных площадей городов.
Шик и хорошее обслуживание
Несмотря на то, что гостиницы очень дорогие, больница компенсировала Вахула проживание в Лондоне в размере 200 евро за одну ночь, а в Барселоне – 150 евро за ночь. Я спросил у Вахула, почему он выбрал именно эти гостиницы?
«При покрытии расходов на гостиницу, мы исходим не только из их звездности, но и из финансовых обязательств, покрытие которых из бюджета больницы обосновано, учитывая особенности командировки и пункт назначения», - сообщил он в письменном ответе.
«Каждый год в конгрессах европейских кардиологов принимаю участие 27 000-31 000 человек, поэтому обычно в городах, где проходит мероприятие, происходит то же, что в Пярну во время Weekend Festival – цены на проживание могут вырасти в несколько раз».
Именно поэтому, руководство больницы, по сообщению Вахула, пришло к выводу, что в такой ситуации больница оплатит расходы на гостиницу в Барселоне в размере 150 евро, а в Лондоне – 200 евро за ночь.
«Так что я и сам вложился, заплатив превышающие выделенную на гостиницу сумму сам, - добавил он. – Кроме того, находясь в указанных командировках, я взял на себя и все остальные, связанные с ними, расходы, кроме гостиницы и билетов на самолет. Технически это было так, что я оплатил все расходы личной кредитной картой, а после командировки мне компенсировали со стороны больницы расходы в оговоренных пределах».
Однако из ответа, полученного на запрос Postimees, выясняется, что в обоих случаях Вахула заплатили и суточные, которые составляют 32 евро в день.
Пятизвездочные отели в Барселоне и в Лондоне по своему шику все же здорово отличаются от знакомых многим жителям Эстонии пятизвездочных гостиниц в Египте или в Турции, поскольку тут уже речь идет о состоятельных бизнес-клиентах. В Эстонии есть всего шесть гостиниц такого уровня, пять из них находятся в Таллинне. Одной из особенностей является небольшое количество номеров.
Как говорит один, занимающийся гостиничным бизнесом и пожелавший остаться анонимным предприниматель, клиент пятизвездочной гостиницы – это человек, который любит шик и хорошее обслуживание: «В пятизвездочных гостиницах установлены повышенные требования к обслуживанию, там, например, может быть круглосуточное обслуживание номеров».
Пятизвездочные гостиницы от четырехзвездочных, прежде всего, отличает шикарность экстерьера и интерьера – тут не может быть дешевого решения. Для обычного клиента нет особой разницы, нужно ли заказывать тапочки отдельно, или они и халат входят в цену, как это предусмотрено для клиентов пятизвездочных отелей. Тут важны детали.
Как заверил нас наш источник, использование пятизвездочных отелей не считается нормальным для европейских чиновников: «Их скорее использую политики высокого ранга».
Postimees попросил Пярнускую больницу предоставить данные о командировках членов правления учреждения с 2014 года по конец прошлого года. В 2015 году Вахула ездил еще в одну короткую командировку в Лондон, но больше всего дней за рубежом провел председатель правления Урмас Суле. В прошлом году у него были четыре командировки, из них в трех случаях их оплачивала сама больница, и один раз – институции Европейского союза, когда он знакомился с работой Европейского Парламента и Европейской Комиссии. Суле оказался не сильно привередливым в плане гостиниц – больница оплатила ночевки, в основном, в четырехзвездочных отелях, а в одном случае, даже в трехзвездочной.
Спонсоров избегают
В течение трех дней Суле знакомился в Норвегии с системой здравоохранения первичного уровня и побывал на курсах в пригороде Парижа. Курсы, состоявшие из двух модулей, проходили в январе и мае прошлого года и в общей сложности длились две недели. Ночевка во время первой части обучения стоила 150 евро, а во время второй – меньше 140 евро за ночь. Суле заплатили обычные суточные.
И все же, автор истории хочет обратить внимание читателя на то, что мы можем исходить лишь из ответа, который больница сама составила на запрос издания – в Интернете можно было проверить только имеющиеся гостиницы, цены на них и время проведения курсов или конференций.
На одну ошибку в ответе внимание обратил и сам Вахула: по его словам, в пятизвездочной гостинице Барселоны он ночевал четыре ночи, а в официальном ответе сказано о трех ночах, каждая из которых стоит 200 евро. Позже Вахула уточнил, что его данные все же верные.
По сообщению как Суле, так и Вахула, в запрошенный Potimees период времени они не ездили в командировки, оплаченные фармацевтическими фирмами. По заверению Вахула, он, как врач-специалист, мог бы сэкономить деньги налогоплательщика, попросив на законных основаниях учебное пособие у какой-нибудь фармацевтической фирмы или представителей медицинско-технологического производства.
«Но такая спонсорская помощь неизбежно привела бы к возникновению подозрений, если не в прямой коррупции, то, по крайней мере, в конфликте интересов или так называется схеме JOKK, - заверил он. - Поэтому мы решили, что правильнее будет при командировках членов правления воздерживаться от всяческой спонсорской помощи и покрывать расходы из бюджета больницы».