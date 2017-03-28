Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Миксер: встреча с госсекретарем США подтвердила прочность стратегических отношений

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Свен Миксер. | ФОТО: EERO VABAMÄGI/PM/SCANPIX BALTICS

На состоявшейся во вторник встрече с министрами иностранных дел стран Балтии госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что между государствами Балтии и США налажена прочная и постоянная стратегическая связь, сообщил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер.

"США являются нашим важным союзником, и мы разделяем не только общие интересы и вызовы безопасности, но и общие ценности", - передала во вторник в пресс-релизе слова Миксера пресс-служба МИД Эстонии.

Министры иностранных дел стран Балтии поблагодарили США за вклад в безопасность государств Балтии и Европы в более широком плане и подтвердили стремление своих государств выполнять обязательства по обороне. Тиллерсон со своей стороны подтвердил, что поддержка США непоколебима.

Министры иностранных дел подчеркнули важность борьбы с неконвенциональными угрозами.

"Кибербезопасность является неотделимой частью широкой концепции безопасности и очевидно, что в будущем мы должны будем еще больше работать над этой темой", - подчеркнул Миксер. Министры согласились, что относительно кибербезопасности следует больше думать и о правовом регулировании.

Главы МИД Эстонии отметили важность международной координации и активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом. "Терроризм — общий вызов для всех нас, и Эстония хочет внести свой вклад соответственно своим возможностям", - сказал Миксер. По словам Тиллерсона, США высоко ценят вклад государств Балтии в борьбу с терроризмом.

На встрече обсуждались также также вопросы энергетической безопасности, трансатлантической свободной торговли и стратегических коммуникаций.

Наверх