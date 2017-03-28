Миксер: встреча с госсекретарем США подтвердила прочность стратегических отношений

"США являются нашим важным союзником, и мы разделяем не только общие интересы и вызовы безопасности, но и общие ценности", - передала во вторник в пресс-релизе слова Миксера пресс-служба МИД Эстонии.

Министры иностранных дел стран Балтии поблагодарили США за вклад в безопасность государств Балтии и Европы в более широком плане и подтвердили стремление своих государств выполнять обязательства по обороне. Тиллерсон со своей стороны подтвердил, что поддержка США непоколебима.

Министры иностранных дел подчеркнули важность борьбы с неконвенциональными угрозами.

"Кибербезопасность является неотделимой частью широкой концепции безопасности и очевидно, что в будущем мы должны будем еще больше работать над этой темой", - подчеркнул Миксер. Министры согласились, что относительно кибербезопасности следует больше думать и о правовом регулировании.

Главы МИД Эстонии отметили важность международной координации и активизации сотрудничества в борьбе с терроризмом. "Терроризм — общий вызов для всех нас, и Эстония хочет внести свой вклад соответственно своим возможностям", - сказал Миксер. По словам Тиллерсона, США высоко ценят вклад государств Балтии в борьбу с терроризмом.

На встрече обсуждались также также вопросы энергетической безопасности, трансатлантической свободной торговли и стратегических коммуникаций.