Полиция подозревает четырех врачей в коррупции

Трех врачей подозревают в предоставлении в прошлом году в Департамент социальных дел не отвечающих действительности данных о здоровье пациентов, чтобы обеспечить последним выплату пенсий по нетрудоспособности. Одного врача подозревают в посредничестве в получении взятки.

Согласно подозрениям, некоторым пациентам, которые ходатайствовали о получении пенсии по нетрудоспособности, врачи подделывали справки о состоянии здоровья и ставили ложные диагнозы, которых у пациентов или вовсе нет, или не в указанной степени.

Окружной прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюсси говорит, что на основании собранных на сегодняшний день данных можно утверждать, что для получения нужных справок о состоянии здоровья у пациентов брались взятки.

Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер говорит, что каждый такой случай надо предавать огласке, чтобы в дальнейшем избегать ситуаций, когда для получения пособий от государства использовались поддельные документы.

Полиция просит всех, кто знает о подобных случаях, позвонить по номеру 7468 504 или написать на электронный адрес korruptsioonivihje@politsei.ee.