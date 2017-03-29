Видео: Samsung официально представила флагманский смартфон Galaxy S8

Как и ожидалось, оба смартфона получили слегка изогнутые по бокам Super AMOLED-дисплеи диагональю 5,8 и 6,2 дюйма и нетипичным разрешением 2960*1440 пикселей, занимающие практически всю лицевую поверхность устройств. Нижняя часть дисплеев отведена для отображения наэкранных кнопок, а кроме того, экраны устройств получили поддержку распознавания силы нажатия по аналогии с технологией 3D Touch, реализованной в смартфонах iPhone.

В США смартфоны Galaxy S8 и S8+ будут поставляться с процессором Qualcomm Snapdragon 835, а на других рынках будет доступна версия с фирменным чипом Samsung Exynos 8895. Объем оперативной памяти устройств составляет 4 ГБ, а встроенной – 64 ГБ. Также аппараты получили слот для карт microSD и 3,5-мм разъем для наушников.

Основная камера смартфонов имеет разрешение 12 Мп и апертуру f/1.7, а также поддерживает технологию Dual Pixel, которая обеспечивает улучшенную работу автофокуса. Фронтальная 8-Мп камера Galaxy S8 и S8+ также имеет апертуру f/1.7 и оснащена автофокусом. Датчик отпечатков пальцев располагается на задней панели лишившихся привычной физической домашней кнопки смартфонов, рядом с модулем основной камеры. Кроме того, Galaxy S8 и S8+ поддерживают технологии распознавания владельца по лицу и радужной оболочке глаза при помощи фронтальной камеры.

Одной из ключевых особенностей нового флагмана Samsung является фирменный голосовой помощник Bixby, который был официально анонсирован на прошлой неделе. Отдельная кнопка запуска голосового ассистента расположена на левой грани смартфонов.

Получить более наглядное представление о новом флагмане Samsung можно благодаря официальному презентационному видеоролику.

Как и прошлогодние флагманы, Galaxy S8 и S8+ получили защиту корпуса от пыли и влаги по стандарту IP68. Габариты смартфона Galaxy S8 составляют 148,9*68,1*8 мм, а вес – 155 г, в то время как Galaxy S8+ имеет размеры 159,5*73,4*8,1 мм и весит 173 г. Емкость встроенных аккумуляторов смартфонов, которые поддерживают беспроводную зарядку, составляет 3000 и 3500 мАч, соответственно, а работают оба устройства под управлением Android 7.0 Nougat.

Прием предзаказов на новые устройства Samsung в США начнется 6 апреля, а в продаже смартфоны появятся 21 апреля и будут доступны в черной, серебристой, золотистой, голубой, и фиолетово-серой расцветках.