Сотрудница Госдепа США продалась китайцам

Также ее обвиняют в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), сообщает Газета.ru.

Сообщается, что Клэйборн имела доступ к конфиденциальным данным. По словам федеральных обвинителей США, китайские агенты дарили ей дорогостоящие подарки в обмен на дипломатическую и экономическую информацию.

Сотрудницу Госдепа поместили под домашний арест до начала предварительных слушаний, которые состоятся 18 апреля.

Сообщается, что начиная с 2011 года Клэйборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков и переводов со стороны китайских агентов.

«Когда государственный служащий подозревается в потенциальном нарушении или в федеральных преступлениях, которые подрывают общественное доверие, мы активно расследуем подобные заявления», — заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.