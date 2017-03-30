Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Сотрудница Госдепа США продалась китайцам

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Флаги США и Китая. | ФОТО: Jason Lee/Reuters/Scanpix

В США 60-летней сотруднице Госдепартамента Кэндес Клэйборн в федеральном суде в Вашингтоне были предъявлены обвинения в контактах с агентами китайской разведки. Об этом сообщает агентство Reuters.

Также ее обвиняют в даче ложных показаний Федеральному бюро расследований (ФБР), сообщает Газета.ru.

Сообщается, что Клэйборн имела доступ к конфиденциальным данным. По словам федеральных обвинителей США, китайские агенты дарили ей дорогостоящие подарки в обмен на дипломатическую и экономическую информацию.

Сотрудницу Госдепа поместили под домашний арест до начала предварительных слушаний, которые состоятся 18 апреля.

Сообщается, что начиная с 2011 года Клэйборн получила десятки тысяч долларов в виде подарков и переводов со стороны китайских агентов.

«Когда государственный служащий подозревается в потенциальном нарушении или в федеральных преступлениях, которые подрывают общественное доверие, мы активно расследуем подобные заявления», — заявил представитель Госдепартамента Марк Тонер.

Наверх