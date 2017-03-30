Турция объявила об успешном завершении операции «Щит Евфрата» в Сирии

Об этом стало известно на заседании совета национальной безопасности (СНБ) Турции под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Газета.ru.

«Операция «Щит Евфрата», которая была начата с целью обеспечения безопасности страны, предотвращения исходящей от ИГ угрозы ... успешно закончена».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не имеет с Москвой разногласий по военной операции «Щит Евфрата».