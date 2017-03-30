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Турция объявила об успешном завершении операции «Щит Евфрата» в Сирии

Rus.Postimees.ee
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Турецкий танк в Сирии. | ФОТО: Mursel Coban/AP

Военная операция турецких вооруженных сил «Щит Евфрата» на севере Сирии успешно завершена, сообщает Hurriyet.

Об этом стало известно на заседании совета национальной безопасности (СНБ) Турции под руководством президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Газета.ru.

«Операция «Щит Евфрата», которая была начата с целью обеспечения безопасности страны, предотвращения исходящей от ИГ угрозы ... успешно закончена».

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не имеет с Москвой разногласий по военной операции «Щит Евфрата».

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