Типичные ошибки новоселов и как их избежать

Но вот наконец ключи от новой квартиры или от нового дома у вас в руках, и вы хотите быстро и за один присест купить всю необходимую мебель и детали интерьера. Правильно ли это? Знающие люди уверены, что в таком случае вы приобретете много лишнего, предостерегает Kodu со ссылкой на Apartment Therapy.

Если вы зададитесь целью купить сразу всю мебель, то стресс вам гарантирован. Это может произойти потому, что вы еще не успели понять, в каком стиле должна быть обстановка в вашем доме и что именно вам необходимо. Чтобы уберечься от безумных покупок, продумайте хорошенько, что вам действительно потребуется в первую очередь.

А ведь вам необходимо очень немного: хороший матрас, обеденный стол и диван. Даже без кухонной мебели можно обойтись, особенно если у вас нет детей. Но даже если у вас они есть, вам и тогда вам на первое время будет вполне достаточно маленькой электроплитки, на которой вы сможете приготовить что-то очень простое.

При разумном подходе вы будете постепенно покупать предметы мебели и декора, которые вам по-настоящему необходимы, и в один прекрасный день заметите, что комнаты уже не выглядят пустыми, как после переезда. При этом интерьер будет не стандартным, особенным, конечно, уютным и не таким, как у всех. И не беда, что на обустройство у вас пошло немного больше времени.