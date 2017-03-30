Экс-советника канцлера юстиции посадили в тюрьму за педофилию

Суд признал вину 31-летнего Конса и приговорил его к шести с половиной годам тюремного заключения, из которых, по причине сокращенного производства, треть тут же была вычислена, пишет ERR.

Таким образом, конечным приговором стали четыре года и четыре месяца заключения, из которых реально провести в тюрьме ему придется только шесть месяцев.

Остальная часть заключения заменена на условный срок с пятилетним испытательным сроком.

В суде дело рассматривалось в закрытом режиме.