Экс-советника канцлера юстиции посадили в тюрьму за педофилию
30 марта 2017 г., 14:04
Сегодня Харьюский уездный суд приговорил бывшего советника канцлера юстиции Яанусу Конса к реальному тюремному заключению за педофилию.
Суд признал вину 31-летнего Конса и приговорил его к шести с половиной годам тюремного заключения, из которых, по причине сокращенного производства, треть тут же была вычислена, пишет ERR.
Таким образом, конечным приговором стали четыре года и четыре месяца заключения, из которых реально провести в тюрьме ему придется только шесть месяцев.
Остальная часть заключения заменена на условный срок с пятилетним испытательным сроком.
В суде дело рассматривалось в закрытом режиме.