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Галерея: в Ласнамяэ открылся многопрофильный Дом здоровья

Rus.Postimees.ee
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В четверг, 30 марта, на улице Линнамяэ в столичном районе Ласнамяэ торжественно открылся Дом здоровья, призванный повысить доступность медицинских услуг как в Таллинне, так и в его окрестностях, отмечается в разосланном пресс-сообщении.

Дом здоровья состоит из двух соединенных между собой зданий. Семейные врачи, врачи-специалисты, услуги восстановительного лечения с бассейном, дневная хирургия и возможности для диагностики будут доступны для посетителей в пятиэтажной части Дома здоровья. В расположенном рядом двухэтажном крыле будут функционировать спортивный клуб, аптека, магазин и т.п.

Семейные и зубные врачи, а также магазины уже начали свою работу. Врачи-специалисты начнут оказывать услуги в ближайшее время, а спортивный клуб распахнет свои двери в августе.

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