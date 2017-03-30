Галерея: в Ласнамяэ открылся многопрофильный Дом здоровья

Дом здоровья состоит из двух соединенных между собой зданий. Семейные врачи, врачи-специалисты, услуги восстановительного лечения с бассейном, дневная хирургия и возможности для диагностики будут доступны для посетителей в пятиэтажной части Дома здоровья. В расположенном рядом двухэтажном крыле будут функционировать спортивный клуб, аптека, магазин и т.п.

Семейные и зубные врачи, а также магазины уже начали свою работу. Врачи-специалисты начнут оказывать услуги в ближайшее время, а спортивный клуб распахнет свои двери в августе.