В творческом городке Теллискиви умер рабочий

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сообщила порталу Rus.Postimees.ee, что речь не идет о несчастном случае, а причина смерти мужчины связана с проблемами его здоровья.

По ее словам, мужчине было около 50 лет и он выполнял в городке Теллискиви строительные работы.

«На место происшествия выехала полиция и скорая помощь», - отметила она.