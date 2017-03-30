В творческом городке Теллискиви умер рабочий
30 марта 2017 г., 16:32
Сегодня утром, около 10 часов, в Таллинне в творческом городке Теллискиви умер рабочий средних лет.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сообщила порталу Rus.Postimees.ee, что речь не идет о несчастном случае, а причина смерти мужчины связана с проблемами его здоровья.
По ее словам, мужчине было около 50 лет и он выполнял в городке Теллискиви строительные работы.
«На место происшествия выехала полиция и скорая помощь», - отметила она.