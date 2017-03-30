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В творческом городке Теллискиви умер рабочий

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Scanpix

Сегодня утром, около 10 часов, в Таллинне в творческом городке Теллискиви умер рабочий средних лет.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры полиции Марие Аава сообщила порталу Rus.Postimees.ee, что речь не идет о несчастном случае, а причина смерти мужчины связана с проблемами его здоровья.

По ее словам, мужчине было около 50 лет и он выполнял в городке Теллискиви строительные работы.

«На место происшествия выехала полиция и скорая помощь», - отметила она.

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