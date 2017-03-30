В Финляндии растут очереди за бесплатной едой
30 марта 2017 г., 20:35
В Финляндии все больше людей стоят в так называемых "хлебных очередях", в которых благотворительные организации раздают бесплатные продукты малоимущим. Среди них теперь встречаются и работающие, которым не хватает денег на еду. Об этом сообщает русская служба новостей Yle.
В городах Тампере и Куопио число стоящих в очереди за едой выросло в два раза, а в столице в пятницу, 24 марта, за бесплатными продуктами пришли больше 3 тысяч человек.
Очереди за продовольственной помощью увеличились после того, как выплата прожиточных пособий перешла от муниципалитетов к ведомству соцобеспечения Kela.