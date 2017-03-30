В Финляндии растут очереди за бесплатной едой

В городах Тампере и Куопио число стоящих в очереди за едой выросло в два раза, а в столице в пятницу, 24 марта, за бесплатными продуктами пришли больше 3 тысяч человек.

Очереди за продовольственной помощью увеличились после того, как выплата прожиточных пособий перешла от муниципалитетов к ведомству соцобеспечения Kela.