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В Финляндии растут очереди за бесплатной едой

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Пеэтер Ланговитс

В Финляндии все больше людей стоят в так называемых "хлебных очередях", в которых благотворительные организации раздают бесплатные продукты малоимущим. Среди них теперь встречаются и работающие, которым не хватает денег на еду. Об этом сообщает русская служба новостей Yle.

В городах Тампере и Куопио число стоящих в очереди за едой выросло в два раза, а в столице в пятницу, 24 марта, за бесплатными продуктами пришли больше 3 тысяч человек.

Очереди за продовольственной помощью увеличились после того, как выплата прожиточных пособий перешла от муниципалитетов к ведомству соцобеспечения Kela.

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