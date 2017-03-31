Полезно: как с помощью дизайна сделать потолки выше

Поэтому нам всегда хочется больше пространства и воздуха. И если этого не удается получить в реальности, мы в силах хотя бы визуально достичь желаемого эффекта. Вот несколько приемов, которые помогут вам в этом.

Покрасьте стены и потолок в один цвет. Стены и потолок, выкрашенные одним цветом, визуально сливаются, теряется линия стыка между ними, расширяется пространство стен и увеличивается высота потолков одновременно.

Используйте в оформлении стен вертикальные линии, они зрительно очень удлиняют плоскость, на которой расположены. Если же вы не любите полосы, наклейте обои с вертикальной направленностью рисунка.

Выберите пол с отражающей поверхностью. Полуматовое или глянцевое напольное покрытие визуально увеличивает объем помещения и тем самым благоприятно влияет на ощущения высоты потолков.

Создавайте зрительные иллюзии при помощи потолочного молдинга. Если потолочный молдинг клеить не равномерно на стену и потолок, а только на потолок, это очень сильно отразится на восприятии высоты.

Заполните комнату невысокой мебелью. Пусть это будут изящные шкафы, низкие полки, тумбы, комоды. Никаких огромных стенок и крупных конструкций.

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