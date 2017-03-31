Ветеран Второй мировой войны в 90 лет начал гормональную терапию и стал женщиной

"Такое ощущение, что теперь гора свалилась у меня с плеч. Я жила во лжи", - приводит The Daily Mail слова Патриции (Питера) Дэвис, сообщает портал Newsru.com.

По виду Патриция - элегантная седоволосая дама. Она рассказывает, что начала служить в армии в апреле 1945 года. "Мне приятно думать, что Гитлер узнал, что я отправился на войну и сдался", - шутит она.

За спиной Дэвис - служба на Дальнем Востоке, в Индии, Восточной Африке и Ближнем Востоке. Сразу после демобилизации молодой ветеран женился на женщине, с которой прожил 63 года.

Около тридцати лет назад Питер признался супруге, что считает и себя женщиной. Она приняла это признание, согласилась называть мужа Патрицией и помогала хранить секрет. Например, покупала драгоценности и позволяла носить свою одежду.

Патриция Дэвис говорит, что осознала себя женщиной еще в трехлетнем возрасте. "Я знала девочку по имени Патриция и решила, что хочу носить это имя. Но тогда оно не прижилось", - вспоминает она. Ей не нравилось играть с машинками и солдатиками, потому что больше нравились куклы и игрушечные гладильные доски. А после просмотра фильма "Питер Пэн" она мечтала стать феей и просила у мамы волшебную палочку.

Однако, говорит она, публично признать себя трансгендером в те годы было опасно. В армии это означало бы неминуемые неприятности по службе и, возможно, привело бы в тюрьму, а врачи предложили бы электрошоковую терапию.

"Меня всегда влекло к женщинам, но не в сексуальном смысле. Я не гей. Мое влечение к женщинам - оттого, что я хотела быть похожей на них. Я хотела быть похожей на красавиц в стиле пин-ап", - говорит она.

Патриция рассказывает, что долгое время скрывала свой секрет из-за враждебности людей. Так, например, когда соседские мальчишки заметили ее в женских туфлях, они забросали ее дом яйцами.

Супруга Патриции умерла шесть лет назад. Спустя пять лет после ее кончины Дэвис решила обратиться к врачам и начать гормональную терапию. Сейчас в ее медицинских документах пол указан как женский. Она не исключает возможности операции по смене пола и говорит, что надеется дожить до 104 лет, как ее тетя.