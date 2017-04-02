Валерий Саар будет консультировать Украину по вопросам оборонной технологии

«Главной задачей генерала Саара станет обеспечение успешного сотрудничества секторов обороны наших стран посредством создания личных связей и обмена успешным опытом», - сказал Цахкна, по словам которого Саар был назначен спецпредставителем на Украине именно благодаря своему выдающему опыту службы и навыкам.

Саар, учившийся в свое время в Житомирском высшем училище радиоэлектроники противовоздушной обороны на Украине, будет заниматься сближением отношений между секторами обороны и оборонной промышленностью двух стран, чтобы поощрить модернизацию украинского сектора обороны. Он также будет оказывать поддержку развитию оборонно-технических навыков и сотрудничества в сфере киберобороны.

«Я в качестве представителя командующего Силами обороны считаю важной сферой также развитие военного сотрудничества», - сказал Саар.

Саар не будет постоянно резидировать на Украине, но продолжит работу в качестве советника командующего Силами обороны.

Генерал-майор Валерий Саар служил в Силах обороны с момента их восстановления. В период 2007-2012 он был командующим ВВС, а в период 2012-2016 военным представителем Эстонии при НАТО и ЕС. После возвращения с дипломатической службы Саар ушел в отставку. В период 1972-76 Саар учился в Житомирском высшем училище радиоэлектроники противовоздушной обороны на Украине.