Мужчина, обвиняемый в убийстве бездомного в Таллинне, предстанет перед судом

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет в убийстве Михаила Шаповалова (29 лет), которому грозит от шести до 15 лет тюремного заключения.

Согласно обвинению, Шаповалов ночью 26 июня прошлого года возле Центрального рынка в Таллинне нанес ножевое ранение бездомному мужчине, который умер на месте.

Согласно озвученным тогда данным, Центр тревоги получил сообщение в 00.17, что недалеко от остановки Keskturg на скамейке лежит неизвестный мужчина. Прибывшие на место врачи скорой помощи пытались реанимировать 44-летнего мужчину с колотой раной, но спасти жизнь пострадавшему не удалось.

Через двадцать минут полиция задержала Шаповалова. По ходатайству прокуратуры, он был взят под стражу.