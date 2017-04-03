В марте в Эстонии утонули четыре человека

Об этом свидетельствуют данные статистики Спасательного департамента, по сведениям которого число погибших в этом году на два смертельных случая меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди утонувших в этом году был и трехлетний ребенок ребенок.

По словам советника департамента Хелины Уку, большинство несчастных случаев — семь — произошло на внутренних водоемах, еще один человек утонул дома в собственной ванне.

В двух случаях причиной гибели людей стало неосторожное поведение на льду: в проруби утонули два рыбака, еще два человека утонули, провалившись под лед.