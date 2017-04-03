Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В марте в Эстонии утонули четыре человека

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Машина спасателей. Фото иллюстративное. | ФОТО: Peeter Kümmel / Sakala

За три месяца этого года в результате несчастных случаев на воде в Эстонии утонули десять человек, четверо из них — в марте.

Об этом свидетельствуют данные статистики Спасательного департамента, по сведениям которого число погибших в этом году на два смертельных случая меньше, чем за тот же период прошлого года.

Среди утонувших в этом году был и трехлетний ребенок ребенок.

По словам советника департамента Хелины Уку, большинство несчастных случаев — семь — произошло на внутренних водоемах, еще один человек утонул дома в собственной ванне.

В двух случаях причиной гибели людей стало неосторожное поведение на льду: в проруби утонули два рыбака, еще два человека утонули, провалившись под лед.

Наверх