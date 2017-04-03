В марте в Эстонии утонули четыре человека
3 апреля 2017 г., 12:47
За три месяца этого года в результате несчастных случаев на воде в Эстонии утонули десять человек, четверо из них — в марте.
Об этом свидетельствуют данные статистики Спасательного департамента, по сведениям которого число погибших в этом году на два смертельных случая меньше, чем за тот же период прошлого года.
Среди утонувших в этом году был и трехлетний ребенок ребенок.
По словам советника департамента Хелины Уку, большинство несчастных случаев — семь — произошло на внутренних водоемах, еще один человек утонул дома в собственной ванне.
В двух случаях причиной гибели людей стало неосторожное поведение на льду: в проруби утонули два рыбака, еще два человека утонули, провалившись под лед.