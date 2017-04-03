Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

«Мои искренние соболезнования близким погибших в Петербургском метрополитене», - написал Ратас в социальных сетях.

Во второй половине дня в понедельник в петербургском метро взорвалось неизвестное взрывное устройство, по предварительным данным погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Все метро в Петербурге закрыто на неопределенное время.