Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга1
3 апреля 2017 г., 16:52
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших в понедельник при взрывах в петербургском метро.
«Мои искренние соболезнования близким погибших в Петербургском метрополитене», - написал Ратас в социальных сетях.
Во второй половине дня в понедельник в петербургском метро взорвалось неизвестное взрывное устройство, по предварительным данным погибли 10 и пострадали около 50 человек.
Все метро в Петербурге закрыто на неопределенное время.