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Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга

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BNS
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Юри Ратас. | ФОТО: Liis Treimann

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования близким погибших в понедельник при взрывах в петербургском метро.

«Мои искренние соболезнования близким погибших в Петербургском метрополитене», - написал Ратас в социальных сетях.

Во второй половине дня в понедельник в петербургском метро взорвалось неизвестное взрывное устройство, по предварительным данным погибли 10 и пострадали около 50 человек.

Все метро в Петербурге закрыто на неопределенное время.

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