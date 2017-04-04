Прославившаяся похищением ребенка эстонка предстала перед судом Германии за убийство

В понедельник в Германии перед судом предстала эстонка, которая, согласно обвинению, 23 июня прошлого года убила в Кёльне кухонным ножом своего друга. Эта же женщина привлекла внимание СМИ полтора года назад, когда она без разрешения забрала из немецкого детского дома своего ребенка и сбежала с ним в Эстонию.
Согласно обвинению, в прошлогоднюю Иванову ночь 47-летняя Анне Дирс в одном из многоквартирных домов Кёльна ударила ножом в шею своего 61-летнего друга. Получивший опасное для жизни Васил К. скончался на месте происшествия.
Вчера в суде женщина сказала, что не хотела убивать мужчину, просто пыталась охладить ставшего агрессивным друга, пишет Express.
Подсудимая рассказала, что она живет в Германии, поскольку хотела быть поближе к находящейся в детском доме дочери. Васил, с которым женщина познакомилась в 2015 году во время своего громкого побега с ребенком, помог ей в Германии, и они стали жить вместе. По словам Анне, оба хотели ехать из Германии в Эстонию, но для этого у них не было денег. Она сообщила, что Васил принуждал его заниматься проституцией, чтобы заработать денег на дорогу, но она отказывалась.
До убийства была совместная пьянка
Говоря о событиях, предшествовавших случившемуся, женщина объяснила, что в течение нескольких дней они пили водку. По словам Анне, Васил был раздосадован, что в Германии не отмечают Иванову ночь так, как это происходит в Эстонии. «Мы пили в тот день водку, обычно мы этого не делали. Васил был очень опечален, что мы не стали праздновать Иванову ночь, как обычно. В отличие от Германии, в Эстонии Иванова ночь – это большой праздник», - сказала подсудимая.
По словам женщины, у нее вновь возник спор на тему работы проституткой: «У нас возникла потасовка, и он выпихивал меня в окно. В тот момент я была очень пьяной. Я схватила нож, чтобы остановить нападение. Когда я увидела кровь, испытала от этого шок».
В то же время в квартире находился взрослый сын Анне, который спал. Он проснулся от того, что его мать закричала, и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали и Анне, и ее сына. На следующий день сын был отпущен на свободу. Анне Дирс с разрешения суда была взята под стражу на время предварительного расследования.
Три совершеннолетние дочери Василя К. участвуют в процессе в качестве пострадавших.
Женщина знакома полиции из-за похищения ребенка
Анне – старая знакомая немецкой полиции. Стражи порядка Германии разыскивали ее в прошлом году, поскольку 31 августа она незаконно забрала своего ребенка из детского дома и исчезла с ним в неизвестном направлении.
Женщину с девочкой искали по всей Европе. Полиция Германии предполагала, что возможно, Анне попытается добраться с ребенком до Эстонии. В сентябре девочку и ее мать схватили на автобусной остановке в Выру. Чуть позже ребенок был отправлен обратно, в немецкий детский дом.
В прошлом году, из-за проблем с психикой, Анне была лишена родительских прав. Девочка помещена в детский дом. Отец ребенка живет, по словам женщины, на Кипре и с ним нет никакого контакта.