Прославившаяся похищением ребенка эстонка предстала перед судом Германии за убийство

Согласно обвинению, в прошлогоднюю Иванову ночь 47-летняя Анне Дирс в одном из многоквартирных домов Кёльна ударила ножом в шею своего 61-летнего друга. Получивший опасное для жизни Васил К. скончался на месте происшествия.

Вчера в суде женщина сказала, что не хотела убивать мужчину, просто пыталась охладить ставшего агрессивным друга, пишет Express.

Подсудимая рассказала, что она живет в Германии, поскольку хотела быть поближе к находящейся в детском доме дочери. Васил, с которым женщина познакомилась в 2015 году во время своего громкого побега с ребенком, помог ей в Германии, и они стали жить вместе. По словам Анне, оба хотели ехать из Германии в Эстонию, но для этого у них не было денег. Она сообщила, что Васил принуждал его заниматься проституцией, чтобы заработать денег на дорогу, но она отказывалась.

До убийства была совместная пьянка

Говоря о событиях, предшествовавших случившемуся, женщина объяснила, что в течение нескольких дней они пили водку. По словам Анне, Васил был раздосадован, что в Германии не отмечают Иванову ночь так, как это происходит в Эстонии. «Мы пили в тот день водку, обычно мы этого не делали. Васил был очень опечален, что мы не стали праздновать Иванову ночь, как обычно. В отличие от Германии, в Эстонии Иванова ночь – это большой праздник», - сказала подсудимая.

По словам женщины, у нее вновь возник спор на тему работы проституткой: «У нас возникла потасовка, и он выпихивал меня в окно. В тот момент я была очень пьяной. Я схватила нож, чтобы остановить нападение. Когда я увидела кровь, испытала от этого шок».

В то же время в квартире находился взрослый сын Анне, который спал. Он проснулся от того, что его мать закричала, и вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия полицейские задержали и Анне, и ее сына. На следующий день сын был отпущен на свободу. Анне Дирс с разрешения суда была взята под стражу на время предварительного расследования.

Три совершеннолетние дочери Василя К. участвуют в процессе в качестве пострадавших.

Женщина знакома полиции из-за похищения ребенка

Анне – старая знакомая немецкой полиции. Стражи порядка Германии разыскивали ее в прошлом году, поскольку 31 августа она незаконно забрала своего ребенка из детского дома и исчезла с ним в неизвестном направлении.

Женщину с девочкой искали по всей Европе. Полиция Германии предполагала, что возможно, Анне попытается добраться с ребенком до Эстонии. В сентябре девочку и ее мать схватили на автобусной остановке в Выру. Чуть позже ребенок был отправлен обратно, в немецкий детский дом.

В прошлом году, из-за проблем с психикой, Анне была лишена родительских прав. Девочка помещена в детский дом. Отец ребенка живет, по словам женщины, на Кипре и с ним нет никакого контакта.