IAAF обвинила хакеров в подмене медицинских данных легкоатлетов

Как сообщает Би-би-си , 21 февраля была обнаружена попытка несанкционированного удаленного доступа на серверы IAAF с информацией об использовании спортсменами терапевтических исключений (TUE) и попытка сохранения этих данных в только что созданном файле.

"Мы приносим наши искренние извинения, и мы намерены продолжать делать все возможное, чтобы исправить ситуацию, и работать с лучшими в мире организациями, чтобы создать как можно более безопасную среду", - заявил глава IAAF Себастьян Коу.

В феврале этого года американское антидопинговое агентство USADA признало утечку доклада о возможном применении допинга известными бегунами в рамках физиотерапевтического проекта Nike Oregon. Доклад относительно лечения спортсменов готовился по запросу медицинского надзорного ведомства штата.

В заявлении USADA сообщалось, что "аффилированная с российскими властями группа хакеров Fancy Bears "слила" черновик этого доклада газете Sunday Times".

Ранее группа Fancy Bears, чья связь с российскими властями не доказана, порциями публиковала данные по TUE, украденные из медицинской базы Всемирного антидопингового агентства (WADA).