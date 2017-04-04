На популярном итальянском курорте в чемодане найден труп россиянки

Уже первое вскрытие исключило насильственную смерть. По данным следствия, координирующегося прокурором Давиде Эрколани, смерть могла стать результатом болезненного истощения тела. В расследовании принимают участие как русские, так и итальянские специалисты, сообщает newsru.com.

На теле женщины, весившем всего 35 килограммов, не было следов ран или порезов, сообщалось лишь об "интенсивном волосяном покрове на ногах". Чемодан был найден в портовом канале 25 марта.

Как пишет газета L'Huffington Post , сперва погибшую из-за разреза глаз идентифицировали как азиатку. По данным следствия, она умерла от причин, связанных с недоеданием, а затем кто-то хотел избавиться от тела, упаковав его в чемодан, чтобы выбросить в воду.

Накануне СМИ сообщили о результатах опознания. Как выяснилось, погибшая - россиянка, несколько лет прожившая в Италии. По данным Corriere della Sera , женщина поселилась в провинции Романья, получила вид на жительство и несколько месяцев назад была госпитализирована с анорексией.