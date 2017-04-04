Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

В Эстонии в новом учебном году закроют несколько школ

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Класс в школе. Иллюстративное фото. | ФОТО: Margus Ansu

В следующем учебном году девять общеобразовательных школ не будут продолжать учебную работу в ее нынешнем виде — две закроются совсем, а семь сольются с другими учебными заведениями.

С 1 сентября прекратят работу основная школа Сымерпалу в Вырумаа и основная школа Ватла в волости Ханила в Ляэнемаа, сообщил во вторник BNS представитель Министерства образования и науки.

В результате реорганизации в Ярвамаа детсад-начальная школа Ахула присоединится к основной школе Альбу, в волости Кейла Харьюмаа школы Клоога и Лехола и детский сад Клоога сольются со школой Лауласмаа, которая в дальнейшем станет детским садом-основной школой, в волости Козе Харьюмаа основная школа Харми сольется с гимназией Козе, в Рапламаа основная школа Кодила сольется с детским садом-основной школой Алу, и с осени там будет только четыре первых класса.

В Таллинне прекратит работу в качестве отдельной школа Мерекалда, которая присоединится к гимназии Куристику, а гимназия для взрослых Вана-Каламая объединится с Таллиннским Линнамяэским русским лицеем.

Учебная работа еще десяти школ будет перестроена с упразднением гимназической ступени или понижением ступени обучения.

За пять месяцев до начала учебного года, то есть к 1 апреля школьные попечители, согласно закону, должны были представить Министерству образования и науки планы реорганизации.

Наверх