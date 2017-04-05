Трампа назвали идиотом
5 апреля 2017 г., 07:44
Представители запрещенной в России организации ИГ записали обращение к американцам, в котором упомянули президента США Дональда Трампа впервые с момента его избрания, сообщает во вторник The Hill.
"Вы обанкротились, и признаки вашей гибели очевидны для любого глаза", - говорится в заявлении, записанном террористом по имени Аби аль-Хасан аль-Мухаджир и распространенном с помощью мессенджера Tеlеgram. "Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам", - добавляет он, сообщает Интерфакс.
В обращении говорится, что Трамп сделал борьбу с ИГ приоритетом своей политики; Америке предрекают "смерть от злобы".