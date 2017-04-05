Трампа назвали идиотом

"Вы обанкротились, и признаки вашей гибели очевидны для любого глаза", - говорится в заявлении, записанном террористом по имени Аби аль-Хасан аль-Мухаджир и распространенном с помощью мессенджера Tеlеgram. "Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам", - добавляет он, сообщает Интерфакс.

В обращении говорится, что Трамп сделал борьбу с ИГ приоритетом своей политики; Америке предрекают "смерть от злобы".