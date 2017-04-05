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Трампа назвали идиотом

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Olivier Douliery/SIPA/Olivier Douliery/SIPA/Scanpix

Представители запрещенной в России организации ИГ записали обращение к американцам, в котором упомянули президента США Дональда Трампа впервые с момента его избрания, сообщает во вторник The Hill.

"Вы обанкротились, и признаки вашей гибели очевидны для любого глаза", - говорится в заявлении, записанном террористом по имени Аби аль-Хасан аль-Мухаджир и распространенном с помощью мессенджера Tеlеgram. "Не нужно никаких доказательств тому, что вами управляет идиот, который понятия не имеет, что такое Сирия, Ирак или ислам", - добавляет он, сообщает Интерфакс.

В обращении говорится, что Трамп сделал борьбу с ИГ приоритетом своей политики; Америке предрекают "смерть от злобы".

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