В Германии мужчина с мачете изнасиловал туристку, ночевавшую с женихом в палатке

Преступление было совершено в заповеднике Зигауэ, расположенном к северу от Бонна, бывшей столицы ФРГ, сообщает Newsru.com.

Подойдя к месту ночевки туристов, злоумышленник потребовал, чтобы 23-летняя женщина вышла из палатки и пошла с ним. Увидев в руках незнакомца большой нож, девушка подчинилась, пишет The Local .

Нападавший рядом с палаткой изнасиловал жертву, а потом скрылся в направлении Рейна. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвал 26-летний бойфренд пострадавшей. Насильник угрожал убийством спутнику потерпевшей, если тот попытается за нее заступиться, сообщает WDR . Молодой человек оставался в палатке до тех пор, пока нападавший не убежал.