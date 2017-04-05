В Германии мужчина с мачете изнасиловал туристку, ночевавшую с женихом в палатке

Полиция Германии ищет насильника, который напал в ночь на воскресенье на девушку и ее возлюбленного. Потерпевшие студенты пошли в поход и разбили палатку в безлюдной местности. Во время ночевки к ним приблизился неизвестный, вооруженный мачете.
Преступление было совершено в заповеднике Зигауэ, расположенном к северу от Бонна, бывшей столицы ФРГ, сообщает Newsru.com.
Подойдя к месту ночевки туристов, злоумышленник потребовал, чтобы 23-летняя женщина вышла из палатки и пошла с ним. Увидев в руках незнакомца большой нож, девушка подчинилась, пишет The Local.
Нападавший рядом с палаткой изнасиловал жертву, а потом скрылся в направлении Рейна. Полицию и скорую помощь на место происшествия вызвал 26-летний бойфренд пострадавшей. Насильник угрожал убийством спутнику потерпевшей, если тот попытается за нее заступиться, сообщает WDR. Молодой человек оставался в палатке до тех пор, пока нападавший не убежал.
По словам представителя полиции Бонна Роберта Шолтена, юноша поступил правильно, поскольку вооруженный насильник был очень опасен. По данным Derwesten.de, преступник сначала хотел ограбить туристов и потребовал отдать ему мобильные телефоны.