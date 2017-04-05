Евгений Голиков. Социализм: будущее человечества или надежда на утопию?

В 2017 году невозможно не вспоминать 1917-й, год двух революций в России. Словесные битвы вокруг событий февраля и октября 1917 года продолжают кипеть и поныне. Нужен ли был октябрь России 1917 года – или лучше было притормозить на рубежах февраля, остановиться на политической многопартийной демократии, экономическом развитии, освобожденном от пут монархизма, пошаговом формировании буржуазной цивилизации, включенности в западный мир и так далее?

Не так давно один из самых больших и глубоких знатоков советской истории, марксистский оппонент сталинизма и бюрократического социализма Рой Александрович Медведев вынужден был признать: Октябрьская революция не решила стоящих перед ней проблем, не привела общество к социализму и потому завершилась фиаско 1991 года. Правильнее было бы остановиться на феврале.

Почему провалилась Февральская революция?

Одно дело, стоило ли идти дальше задач февраля, другое – можно ли было вообще остановиться?

После крушения монархии, закономерного и неизбежного, быстро выяснилось, что для дальнейшего движения по пути буржуазной свободы частно-капиталистического предпринимательства и демократии, закономерно принимающей форму свободы для больших денег, у российского общества просто не оказалось готовых рельсов для дальнейшего движения государственного локомотива – а общество оказалось не в состоянии поднять локомотив на руки и выволочь из болота мирового кризиса.

Эта неготовность общества к дальнейшему развитию путем самопреодоления со всей очевидностью проявилась еще в пору столыпинских реформ. Столыпин был одним из немногих представителей высшей политической элиты, кто понял: задача цивилизационного развития России предполагает наличие сильной, даже деспотической власти, поскольку само общество не готово и не способно совершить цивилизационный рывок, без которого Россия обречена на историческое поражение.

У Столыпина не было поддержки, все были против: монархисты потому, что столыпинские реформы лишали их власти, революционеры потому, что успех реформ оставлял их без работы, а духовная элита Серебряного века думала о будущем, равно как и о настоящем, с безверием и пессимизмом.

Убийством Столыпина Россия показала, что она субъективно не готова к предлагаемому им будущему, хотя объективно – по своим возможностям, ресурсному потенциалу была способна решить стоящую перед ней задачу.

Февральская революция оказалась для России огромным искушением: ее достаточно легкая и быстрая победа показала, что в пользу уничтожения царизма сложился огромный общественный консенсус. Казалось, стоит только Николаю II покинуть сцену, стоит законодательно оформить институты парламентарно-представительской демократии – и страна заживет совершенно по-новому, решит все стоящие перед ней проблемы.

Фиаско демократического проекта Февральской революции привело в состояние ступора все те социальные силы, которые составляли антимонархический консенсус и были мотором Февральской революции. Произошло это потому, что ни одна существенная проблема не была решена в России после перехода к режиму демократического управления.

Продолжать прежнюю политику новыми, демократическими методами, оказалось просто невозможно. Этим можно объяснить почти тотальный паралич власти, наблюдавшийся в Петрограде к моменту прихода большевиков к власти.