Большинству нефтедобывающих стран нужна более высокая цена на нефть

В самом лучшем положении оказался Кувейт - для того, чтобы доходы бюджета совпали с расходами, стране достаточно среднегодовой цены Brent на уровне 45 долларов за баррель. Катару для этого потребуется уровень в 51 доллар за баррель, Республике Конго - 52 доллара за баррель.

Для большинства стран-экспортеров нефти предпочтительная цена в диапазоне от 60-80 долларов за баррель. Для России этот показатель составляет 72 доллара, для Казахстана - 71 доллар за баррель.

При этом бюджет, например, Нигерии окажется дефицитным при ценах ниже 139 долларов за баррель. Венесуэла в анализе Fitch не упоминется. По прогнозам агентства, Brent в 2017 году будет стоить в среднем 52,5 доллара за баррель. С начала года средняя стоимость барреля нефти этой марки составляет около 55 долларов.

При этом аналитики Fitch считают, что высокие запасы и потенциал сланцевого производства нефти в США сдерживают восстановление рынка. Цены на нефть, как отмечается в прогнозе, могут рухнуть в 2017 году до 35 долларов, прежде чем постепенно будут расти в течение следующих нескольких лет до 65 долларов за баррель.