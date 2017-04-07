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Россия в Совбезе ООН предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию

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Rus.Postimees.ee
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Совет безопасности ООН. | ФОТО: Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Россия в Совбезе ООН предупредила США о возможных последствиях военного вторжения в Сирию, сообщает AFP в своем Twitter.

Дискуссия в Совбезе проходит на фоне конфликта по поводу резолюций с осуждением химической атаки: Россия выступает против предложенного странами запада варианта реакции. Консультации были созваны по инициативе России и проходят в закрытом режиме, сообщает портал Newsru.com.

Как передает Reuters, на вопрос журналистов об отношении России к возможному военному вмешательству США в Сирии, заместитель постпреда РФ в ООН Владимир Сафронков заявил: "Мы должны думать о негативных последствиях. Негативные последствия и вся ответственность в случае начала военной операции будет на плечах тех, кто инициировал такую сомнительную и трагическую меру". Когда его попросили уточнить, о каких последствиях он говорит, дипломат сказал: "Посмотрите на Ирак, посмотрите на Ливию".

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