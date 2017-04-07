Урмас Паэт: удар США был необходим, но он запоздал

Нанести удар было нужно еще в 2013 году, когда Асад использовал химическое оружие. Как мы помним, США тогда заняли выжидательную позицию, а Асад пообещал уничтожить химическое оружие в Сирии. Однако теперь выясняется, что это оружие в Сирии есть до сих пор. Таким образом, Асад, помимо нападения на собственный народ, еще и соврал всему миру об отсутствии в стране химического оружия.

После 2013 года Асад при поддержке России вновь усилился, и это прямо привело к новой химической атаке против жителей Сирии, не говоря уже о других военных преступлениях против них.

За ночным ударом США по военной базе в Сирии должно последовать масштабное международное как военное, так и политическое сотрудничество, одна из целей которого, помимо окончания войны в Сирии, должна заключаться в том, чтобы отдать Асада под международный суд за преступления, совершенные им против своего народа.