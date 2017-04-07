НАТО возложило ответственность за удар США в Сирии на режим Асада

"НАТО последовательно осуждает неизменное использование Сирией химического оружия как явное нарушение международных норм и соглашений", - заявил генсек Североатлантического альянса, сообщает Интерфакс.

"Любое использование химического оружия недопустимо, оно не может остаться без ответа, а виновные должны быть привлечены к ответственности. НАТО считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности", - подчеркнул Столтенберг.

В его заявлении уточняется, что США нанесли свои удары после "ужасных атак с химическим оружием на этой неделе в Хан-Шейхуне, в результате которых погибли десятки людей, включая множество детей". При этом Столтенберг подчеркнул, что НАТО поддерживает все международные усилия, направленные на достижение мира и политического решения в Сирии.