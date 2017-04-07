Детская комната глазами ребенка: как узнать, что нравится вашему чаду?

Моменты, которые стоит учитывать при переделке детской комнаты:

- ребенок иначе видит цвета. То, что для вас серо-голубой, для него - серый, а бледно-оливковый и вовсе может оказаться грязным. Поэтому в интерьере комнаты должно быть как можно больше ярких цветов. При этом избегайте кислотных оттенков, берите чистые тона, как в радуге;

- малышу всегда интереснее там, где много мелких деталей. Чем больше деталей, сложных конструкций (например, двухъярусная кровать), тем интереснее. Поэтому не скупитесь на детали. Оставьте простоту для скучных взрослых;

- ребенок значительно меньше вас, поэтому комната кажется ему не просто большой, а огромной. В нее можно поместить кучу всего, сделав ее настоящим замком принцессы, дикими джунглями или парком при дворце. Не бойтесь ставить в комнату больше вещей: стульев, столов, полок, игрушек. Главное, чтобы они были безопасны;

- выбор нужно делать вместе с малышом. Помните, что принятие самостоятельных решений — один из важнейших этапов его развития. Если ваше чадо не умеет решать за себя, не знает, чего хочет, можете считать, что воспитываете бесхребетное существо, которое всегда будет только следовать за обстоятельствами. Чем больше решений ребенок принимает и может обосновать, тем лучше для него же. Обстановка собственной комнаты — отличный плацдарм для тренировок.

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