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За первые три месяца камеры слежения за скоростью зафиксировали почти 19 000 нарушений

BNS/Rus.Postimees.ee
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ФОТО: MAILIIS OLLINO/PRNPM/EMF

За первые три месяца текущего года установленные на дорогах Эстонии камеры слежения за скоростью зафиксировали 18 921 нарушений скоростного режима, что на 6578 нарушений меньше, чем за тот же период прошлого года.

В январе камеры зафиксировали 4967, а в феврале и марте 5960 и 7994 превышений скорости соответственно. Установленные в Таллинне на перекрестке Кристийне фоторадары в течение марта "сфотографировали" почти 600 нарушителей.

За первые три месяца прошлого года на эстонских шоссе камеры слежения за скоростью зафиксировали 25 499 нарушений.

"В январе и марте прошлого года новые камеры появились на участках дорог, где максимально разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, отсюда и большее число нарушений в сравнении с этим годом", - сообщили в полиции.

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