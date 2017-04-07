За первые три месяца камеры слежения за скоростью зафиксировали почти 19 000 нарушений

В январе камеры зафиксировали 4967, а в феврале и марте 5960 и 7994 превышений скорости соответственно. Установленные в Таллинне на перекрестке Кристийне фоторадары в течение марта "сфотографировали" почти 600 нарушителей.

За первые три месяца прошлого года на эстонских шоссе камеры слежения за скоростью зафиксировали 25 499 нарушений.

"В январе и марте прошлого года новые камеры появились на участках дорог, где максимально разрешенная скорость движения составляет 50 км/ч, отсюда и большее число нарушений в сравнении с этим годом", - сообщили в полиции.